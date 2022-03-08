سعيد من الداخلية: سننطلق من الساعة الصفر في الحرب ضد كل المحتكرين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال زيارته مقر وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة متماسكة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهد في هذه المرحلة بالذات خاصة بالنسبة لمسألة المضاربة والأسعار.

كما توجه الرئيس للشعب التونسي برسالة طمأنة على أن هذه الظاهرة التي نعشيها اليوم سيتم التصدي لها وتم تحديد ساعات الصفر للقيتم بالواجب الذي تقتضيه المسؤولية، معتبرا أن من يُضارب بقوت المواطنين لا يسعى هو ومن يقف ورائه إلى التجويع والتنكيل بالشعب فحسب بل يسعى إلى ضرب السلم الأهلية.

وشدد الرئيس على أن هناك دولة ورجال ونساء يقفون من أجل توفير الأمن والغذاء وكل الشروط الأساسية لتحقيق مطالب الشعب المشروعة في حياة كريمة في ظل دولة تسعى إلى تحقيق العدل بين الجميع.

وقال الرئيس إنه يعمل باستمرار ليلا نهار بالرغم من حملات التشويه ووجود عدد من الذين ينتسبون بالجنسية فقط إلى تونس ولكنهم باعوا ضمائرهم وأنفسهم بحفنة من العملة الصعبة ويهمهم إدخال الفزع والرعب .

وأضاف الرئيس: « سنكون سدا منيعا وستنطلق في الساعة الصفر التي حددناها لنقوم بالدور الذي يقتضيه واجبنا وتحتمه المسؤولية.. هناك إرادة صلبة قوية ثابتة وسنبقى أوفياء لمطالب شعبنا في حياة كريمة وسننتصر على جيوب الردة التي تحاول ضرب المجتمع وإدخال الفتنة فيه » .

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