سعيد من السعودية: نحن لا تنقصنا لا الحكمة ولا الإرادة المشتركة لبناء عالم جديد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة له في القمة العربية الصينية الأولى المُنعقدة بالرياض اليوم الجمعة، أنه لا تنقصنا لا الحكمة ولا الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد، مضيفا بقوله: « فلنعمل معا على إرساء أسس عالم جديد قوامه التنمية على المستوى العالمي والأمن والسلام » .

وأردف الرئيس: « كانت عديد بلداننا معابر لطريق الحرير في الصين فلنُعبّد هذه الطريق معا في كل حدب وصوب ولنعمل معا للعبور فوق جسور نصنعها معا انطلاقا من نفس القيم والإرادة حتى لا تتحسن الأوضاع التي نعيشها اليوم وحتى تتوقف الحروب وينقضي الحرمان » .

كما ورد في كلمة الرئيس ما يلي: « نحن لا تنقصنا لا الحكمة ولا الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد فلنعمل معا على إرساء أسس عالم جديد قوامه التنمية على المستوى العالمي والأمن والسلام… التنمية يجب أن تكون ملموسة في العالم بأسره لا شعارا أو اسما لمسمى لا نماء فيه ولا سلام » .

كما تساءل الرئيس: « إلى متى ستبقى البلدان النامية في طريقها المسدودة نحو النمو ؟ وإلى أين يسير العالم كله لو بقيت أسباب الفقر قائمة داخل الدول وعلى الصعيد العالمي على حد سواء؟ « .

واعتبر سعيد أنه من دواعي الأسف أن كثيرا من البلدان في العالم لاتزال بعد أكثر من 6 أو 7 عقود من استقلالها توصف أنها نامية ولكنها لم تنمو وتوصف أنها فقيرة وازداد فيها الفقر انتشارا وتمت الاستعاضة عن وصفها نامية بالدول ذات الهشاشة، وفق قوله.

وقال قيس سعيد: » إذا كانت العولمة قد بلغت مداها وانقلبت على ذاتها فالواجب يقتضي أن نقارب هذه التحولات بمقاربات جديدة بعيدا عن المحاور وبمنأى عن تحالفات يُرتب فيها البشر للأسف ترتيبا تفاضليا » .

وأضاف سعيد: « لم تتسبب بلداننا النامية في القرون الماضية وفي الأعوام السالفة لا في ثقب طبقة الأوزون ولا في البقر المجنون ولا في الانخباس الحراري أو نفوق الطيور … ولكن شعوبنا دفت الثمن باهضا. » .

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