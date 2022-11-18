سعيد من جربة: صبرًا قليلا يا أهل جرجيس فإن الحقيقية آتية

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تصريح صحفي أدلى به لإذاعة المنستير على هامش زيارة أداها إلى جزيرة جربة اليوم الجمعة، بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية، رسالة إلى أهالي جرجيس بعد فاجعة مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق عرض البحر مؤخرا وأدى إلى وفاة وفقدان من كانوا على متنه، قائلا: » صبرا قليلا يا أهل جرجيس فإن الحقيقية آتية وعزاء لعائلات الشهداء لأنهم ضحايا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية » .

وأكد سعيد أن هناك من يعمل لا لشدّ أزر الضحايا ولكن يعمل من أجل مآرب أخرى، مشددا على أن من يُريد أن يُتاجر ببؤس ومصائب وأحزان المواطنين ليصل إلى مآرب سياسية يعلمها الجميع فلن يصل إليها .

واعتبر الرئيس أن قضية الهجرة غير النظامية لا يُمكن حلّها إلا بتصوّر مختلف عن الحلول السابقة القديمة الأمنية، مبرزا بأن الحل يجب أن يكون حلا جماعيا بعيدا عن المقاربات الأمنية التي لم تُؤتي أي شيء، مضيفا: « يجب أن نقضي على الأسباب التي أدّت بشبابنا وبعائلاتنا إلى الركوب على قوارب الموت » .

وفي تعليق له على قمة الفرنكوفونية، قال الرئيس إن تونس لديها تصورات واختيارات بالنسبة لعمل منظمة الفرنكوفونية ستعمل على تحقيقيها، مؤكدا أن تونس ليس لها عقد مع اللغات وأننا نعتز بلغتنا العربية .

كلمات البحث :جربة;جرجيس;حقيقة;سعيد