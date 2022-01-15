سعيد: من كانوا خصماء في الفترة ما قبل 25 جويلية صاروا حلفاء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت، أن من خرجوا يوم أمس للتظاهر حاولوا أن يحلوا محل النظام كي تبقى المنظومة قائمة تُنكل بالشعب التونسي في التجارة والنقل والصحة .

وقال سعيد إن من كانوا خصماء في الفترة ما قبل 25 جويلية صاروا حلفاء ويتحدثون عن انقلاب وعن دولة بوليسية في حين أنهم كانوا من أعوان البوليس، مشددا على أن الدولة التونسية ستبقى واحدة والشعب سيبقى واحدا وقوانين الدولة واحدة ومن يتجرأ على قوانين الدولة كائنا من كان فهناك القضاء، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس إلى أن بعض الجهات المشبوهة في الخارج تُريد أن تفرض علينا حتى تواريخ أعيادنا الوطنية والدينية ولم يبقى إلا أن تقوم هذه الجهات في الداخل والخارج إلا برصد الأهلّة، مؤكدا أنه يرفض العمالة ويرفض الذل والهوان وتحريف التاريخ.

كما أضاف الرئيس: » لا نُريد الصدام مع أحد ولا نريد تجاوز القانون لكن لن نسكت أبدا عن التجاوزات التي تحصل » .

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