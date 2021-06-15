سعيد: من كان وطنيا لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة الرئيس بأي شكل حتى بالاغتيال

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماعه برؤساء الحكومات السابقة اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني في شكله السابق لم يكن وطنيا على الإطلاق، مضيفا بقوله : « من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال.. فبأس ما خططوا وبأس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذي كانوا جلاويس مخبرين أي منقلب ينقلبون » ، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس على أنه لا مجال لترك الدولة في مهب الصفقات ولا مجال لترك الشعب جائعا يقتات من فضلات القمامة، مشيرا إلى أن البعض يعمل في الأيام الأخيرة على مزيد التجويع وعلى مزيد الخراب، معتبرا أن المتاجرة بفقر الفقراء وببؤس البؤساء لن تُؤدي بهم إلى أي شيء بل ستُؤدي إلى مزيد فضحهم.

كما قال قيس سعيد إن الدستور الحالي قام على وضع الأقفال في كل مكان، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال وبالصفقات.

واعتبر الرئيس أن الرسائل من هذا الاجتماع هو أن المسؤولية تقتضي من أي طرف أن يتحملها أو يساهم في تحملها .

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