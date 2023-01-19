سعيد من مستشفى الرابطة: الصحة يجب أن تتوفر لكافة المواطنين على قدم المساواة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 18 جانفي 2023، زيارة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة حيث اطلع على القسم الجديد لجراحة القلب والشرايين وما يحتوي عليه من أجنحة تتوفر فيها أحدث المعدات الطبية مما سيمكن من اختصار آجال مواعيد إجراء العمليات الجراحية.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان ويجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة.

ومثلت هذه الزيارة فرصة للحديث عن الكفاءات التونسية في مجال الطب وفي مجالات أخرى، وهو ما جعل العديد من الدول حتى المتقدمة في المجال العلمي تستقطب التونسيين والتونسيات للعمل بها.

وشدد رئيس الدولة على أن ثروتنا التي لا تنضب هي الثروة البشرية ولا شيء ينقص بلادنا حتى تكون وجهة للكثيرين في الخارج لثقتهم في الكفاءات التونسية.

وكانت هذه الزيارة مناسبة للحديث مع عدد من المواطنين حول مشاغلهم المختلفة سواء منها المتعلقة بالصحة أو المتصلة بأوضاعهم المعيشية على وجه العموم.

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