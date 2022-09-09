سعيد من مقر وزارة التجارة: بعض المواد يتم تخزينها واحتكارها لتأجيج الأوضاع

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، مشيرا إلى بعض المواد التي تم تخزينها في عدد من المناطق واحتكارها بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية لأهداف سياسية فضلا عن الربح غير المشروع.

ودعا رئيس الجمهورية إلى التعامل بأكثر صرامة مع هؤلاء الذين لا يتورعون على الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، فعوض أن يساهموا في إيجاد الحلول يسعون إلى نقيض ذلك تماما.

وبيّن رئيس الدولة أنه من المظاهر التي صارت معهودة أن الذي يفترض أنه مؤتمن على قوت الشعب صار بدوره شريكا بهذه الأزمات المتتالية. وأكّد على أنه على الهياكل الرسمية أن تضطلع بدورها كما يجب وبدون تردد في تطبيق القانون على الجميع.

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