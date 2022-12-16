سعيد من واشنطن: الأدوية التي تقترحها دوائر النقد هي بمثابة الكيّ بالنار

أكد رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في أشغال حلقة النقاش المخصصة لموضوع « إفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة » اليوم الجمعة، « أننا قادرون على تشخيص أسباب معاناة شعوبنا، فلنعمل على تحديد الحلول الناجعة ويعمّ أثرها الجميع » .

وأضاف الرئيس: « الأدوية التي تقترحها دوائر النقد والمال العالمية فهي ليست بالأدوية، بل هي بمثابة الكيّ بالنار أو عود ثقاب بجانب مواد شديدة الانفجار، والتصنيفات التي تظهر بين الحين والآخر تقوم على معايير قوامها الأرقام في حين أن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ».

وطالب رئيس الجمهورية بإسقاط الديون التي تراكمت منذ عقود، وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي.

وختم رئيس الجمهورية كلمته بالقول بأن أحلام الإنسانية واحدة، ودعا إلى إن أن نعدل معا ساعاتنا لا بناء على خط تنطلق منه حسابات فوارق التوقيت بل بناء على العدل والحرية في الداخل والخارج على السواء.

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