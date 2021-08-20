سعيد: من يحتكر الحديد سنُواجهه بالحديد في إطار القانون

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة 20 أوت 2021، إلى مقر إحدى شركات بيع مواد البناء بفوشانة من ولاية بن عروس.

وجدد رئيس الدولة التأكيد على أنه لا مجال للتسامح مع أي طرف يتعمد التلاعب بقوت التونسيين ويحتكر السلع والمنتجات للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه سيقع تطبيق القانون على كل المخالفين وتحميلهم مسؤولياتهم.

وتعقيبا منه على حادثة إعفاء والي بن عروس، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه قرر إنهاء مهام الوالي إلى أن يأتي والي جديد يخدم أهالي بن عروس ولا يخدم مصالح الكناطرية.

وشدد الرئيس على أن من يحتكر الحديد سيُواجه بالحديد في إطار القانون، ومن يُكدّس الملايين من عرق التونسيين ليس لهم مكان في تونس .

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