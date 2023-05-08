سعيد: من يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم

شدد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ليوم الاثنين، أن سيادتنا ليست كلمة هينة وأن تونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع، مؤكدا أن « من يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم » .

وأضاف سعيد: « سنعمل بكل جهد على أن نحقق إرادة الشعب وأن نرفع آماله إلى مستوى تتحقق فيه مطالبه وآماله ».

وأبرز الرئيس بأن كثيرين يعتقدون أنهم فوق المساءلة أو أنهم يُمكن أن يُعربدوا في أجهزة الدولة.

وقال سعيد: « جئنا هنا لنخدم الدولة التونسية ولنخدم خاصة البؤساء والمفقرين » .

وأكد رئيس الدولة أن من يعمل على مواجهة المسار الحالي يجب أن يتحمل تبعات ذلك ، مضيفا: « نحن نحتكم إلى القانون ونعمل على الإستجابة لمطالب الشعب التونسي وفق إرادة شعبنا » .

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