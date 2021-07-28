سعيد: من يُريد إتلاف وثائق في أي محكمة أو إدارة سيتحمل المسؤولية أمام القانون

حذّر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، من محاولة إتلاف وثائق في أي محكمة أو أي إدارة كما هو الحال يوم أمس بأنه سيتحمل المسؤولية أمام القانون.

وأضاف سعيد أن « من يتصور أنه قادر على إتلاف الوثائق فهو واهم » ، وفق تعبيره.

كما طمأن الرئيس التونسيين بأن التدابير الاستثنائية افتضاها الواجب المقدس الذي عاهد الله على أن يقوم به، مضيفا بقوله: « لا أخاف أحدا ولكن لا أريد أن يُظلم أحد » .

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