سعيد: موظفان استعملا سيارتين إداريتين لحضور اجتماعات حزب

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بوزير الفلاحة محمد إلياس حمزة اليوم الاثنين، أنّ موظفين اثنين من وزارة الفلاحة أحدهما مسؤول على السدود والآبار والثاني مسؤول على تربية الماشية والمراعي استعملا سيارتين إداريتين مساء وذلك موثق لحضور اجتماعات حزب بعينه في الضاحية الجنوبية للعاصمة .

وشدد سعيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد هذين الشخصين ومحاسبتهما وأن يردوا أموال الشعب للشعب التونسي، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجب أن تُتّخذ ضدّ كل من يثبت أنه استولى على أموال الشعب لخدمة مصالح حزب .

وأكد سعيد على أن السيارات الإدارية موضوعة على ذمة المسؤولين عموما لخدمة المرفق العمومي للدولة وليس لخدمة الأحزاب، معتبرا ذلك فسادًا، ومبرزا بأن من يحاولون التسلل بكل الطرق إلى مفاصل الدولة ليس لهم مكان في الإدارة .

وأضاف رئيس الدولة: » يجب على كل مسؤول أن يكون قدوة في التضحية وفي المحافظة على أموال المجموعة الوطنية » .

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