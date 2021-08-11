سعيد مُعلّقًا على حادثة القاضية: لا فضل لأحد على أحد بوظيفته أو بمركزه المالي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء، تعليقا على إيقاف قاضية بحوزتها 1.5 مليون دينار يوم أمس، أنّ لا أحد فوق القانون الكل سواسية أمامه، مشيرا إلى أن من يُؤتمن على العدل يجب أن يكون أمينا صادقا ويقف له ذووا الضمير والمسؤولية حتى يستتب العدل.

كما أشار سعيد إلى أن العدل يجب أن يُطبق على التونسيين ولا فضل لأحد على أحد بوظيفته أو بمركزه المالي .

كما دعا الرئيس خلال لقاء جمعه اليوم، بـ « فتحي السلاوتي » وزير التربية، الذي كان مرفوقا بـ « سهيل عنان » الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوحي، و « سمير قرابة » رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، وجمال دردور، رئيس غرفة أصحاب المكتبات.، إلى ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة حتى تدور في ظروف طيبة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف. كما شدد على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهم.

وأشار رئيس الدولة إلى أن ضرب التعليم جريمة. وحثّ على القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السويّ للتلاميذ لبناء تونس جديدة.

ودعا رئيس الدولة المركز الوطني البيداغوجي وأصحاب المكتبات إلى أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار.

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