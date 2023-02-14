سعيد مُنبها ومُحذرا مسالك التوزيع: لن تهربوا ولن تبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، تنبيها وتحذيرا إلى من يسيطرون على مسالك التوزيع وهي مسالك تنكيل وتجويع فلن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون.

وشدد الرئيس على أنه لا بد من محاسبة هؤلاء ولا استثناء لأحد مهما كان، مضيفا بقوله: « لن نخيب آمال شعبنا في محاسبة كل من أجرم في حقه وعلى القضاء الشرفاء أن لا تأخذهم في الحق لومة لائم هم مؤتمنون على تطبيق القانون » .

وأكد الرئيس احترامه للإجراءات مستدركا: « الإجراءات وضعت لتأمين المحاكمة العادلة لا للافلاب من العقاب .. عليهم أن يتحملوا المسؤولية في هذا الظرف التاريخي حتى تستعيد تونس عافيتها وحتى لا يثفل أي كان من العقاب .. سنواصل بنفس القوة وبنفس العزيمة على تطهير البلاد » .

وقال الرئيس إن هناك ممن يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء ولا خبرة لهم إلا في العمالة فقط وفي الارتماء في أحضان القوى الأجنبية .

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