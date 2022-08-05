سعيد: نتمسك بلغة الضاد دون مركبات ومنفتحون على اللغات الأخرى دون عقد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم اليوم الجمعة، أن هناك من لايزال يحن إلى الهيمنة الأجنبية وإلى طمس معالم عروبتنا وضرب لغتنا والإزداء بمن يتخاطب بها، مضيفا بقوله: « نتمسك بلغة الضاد دون مركبات ودون عقد وفي نفس الوقت نحن منفتحون على اللغات الأخرى دون عقد ولا مركبات » .

وأشار سعيد إلى المحاولات الأجنبية لطمس اللغة العربية الفصحى واستبدالها باللغة العامية ولم يكن ذلك بالأمر البريء، معتبرا أن إصلاح التعليم ليس شيئا فنيا وليس حوارا متخصصا يُديره الخبراء.

وقال سعيد إن الشعب ليس دمية والعلم ليس بضاعة، مشددا على أن ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب أبدا هي ثروتنا البشرية وقدرتنا على الاختراع والابداع والتجديد في كافة الميادين حتى بوسائل محدودة.

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