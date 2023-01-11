سعيد: «نحبو اقتصادنا يضوي على تونس مش كيما قنديل باب منارة»

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، إلى منطقتي باب منارة وباب جديد، وذلك للاطلاع على مشاغل المواطنين عن قرب والتواصل معهم.

وتعهد الرئيس بتوفير كل ما يحتاجه المواطنون، مضيفا بقوله: « إلّي هدّوه بش نعاودوا نبنيوه » .

كما أضاف الرئيس: « المالية العمومية متاعنا واقتصادنا ما نحبوهش كيما قنديل باب منارة يضوي على البراني » .

وشدد الرئيس على أن كل شيء متوفر على غرار السكر والحليب، مؤكدا أنّ كل ما يُحاك يهدف لتأزيم الأوضاع كي يعيشوا بالأزمات.

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