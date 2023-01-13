سعيد: نحن في سباق ضد الساعة لتصحيح مسار التاريخ

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بتونس العاصمة.

وتنقل رئيس الدولة، إثر ذلك، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث أكد، في حديثه مع عدد من المواطنين، على ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلية عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق.

وشدد رئيس الجمهورية، كذلك، على أنه لا رجوع إلى الوراء وعلى أن الكلمة النهائية تعود إلى الشعب.

وزار رئيس الجمهورية، أيضا، المدينة العتيقة بتونس العاصمة وتحدث الى عدد من تجار الصناعات التقليدية وأنصت إلى الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم، ثم تحول إلى جامع الزيتونة المعمور أين أدى صلاتي الجمعة والعصر وتحادث مع عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم.

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