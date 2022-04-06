سعيد: نحن لسنا إيالة… سيادتنا وكرامتنا وعزتنا قبل أي اعتبار

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة له من أمام ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بالمنستير اليوم الأربعاء، أن تونس ليست إيالة ولا تنتظر فرنانا من جهة معينة، مشددا على أن سيادتنا وكرامتنا وعزتنا قبل أي اعتبار.

وأضاف سعيد: « لنا سيادتنا ولنا اختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية.. لا يُمكن أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى بناء على مغامرات وبناء على الارتماء في أحضان الأجانب » .

وشدد رئيس الدولة على أنه لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية على الإطلاق للاجتماعات الافتراضية، معتبرا أن كُلُّ ما سيفعلونه لا قيمة قانونية له على الإطلاق ومردود عليهم بأي مقياس من المقاييس، وفق قوله.

وتعهد سعيد بالعمل على اكمال مسيرة الشعب نحو الحرية التامة بعيدا عن أي تدخل في شؤوننا الداخلية، مؤكدا أن الدولة التونسية ليست لعبة وأن الشعب ليس لعبة يُمكن أن تُحركه الخيوط من وراء الستار.

كلمات البحث :إيالة;سعيد