سعيد: نحن مستعدون للاستشهاد من أجل الوطن والراية التونسية ليست للمساومة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي اليوم الاثنين، أنه مستعد للاستشهاد من أجل الوطن، مشددا على أن الراية التونسية ليست للمساومة وللمس بها ولو قدر ذرّة واحدة.

وأردف الرئيس: » نحن دولة لا تقبل بأن يتدخّل فيها هؤلاء الذين يُقدمون أنفسهم على أنهم أساتذة ومعلمون… و من يقبل من يتدخّل في السيادة التونسية فهم عملاء وخونة » .

كما أضاف رئيس الدولة: « لن نقبل بالاستعمار الفكري والدستور سيضعه ويخُطّه الشعب الذي كتب بنوده ومبادئه على الجدران » .

وقال سعيد: « نحن لا نخاف إلا الله ولن نقبل بالاعتداء على السيادة التونسية » .

ودعا سعيد أعضاء لجنة البندقية في تونس إلى مغادرة البلاد، مؤكدا أنهم غير مرغوب فيهم وأنه لن يتم قبولهم مُجددا.

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