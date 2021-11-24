سعيد: نحن نصارح الشعب بالحقيقة ولا نخدعه بنصوص قانونية لا تُطبق

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، أنه يُصارح الشعب بالحقيقة ولا يخدعه بنصوص قانونية لا تُطبق.

واعتبر الرئيس أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي هو مجرد نص وُضع لإضفاء مشروعية على هيئة غير مشروعة، مشددا على ضرورة ألاّ يُصدق التونسيون أن واضعيه كانوا بالفعل يرومون إلى تحقيق الشغل وإلا لكانوا وضعوا أوامره الترتيبية رغم مرور سنة على المصادقة عليه، وفق قوله.

وأعلن الرئيس بأنه سيُوفر الإمكانيات الحقيقية لخلق الثروة ليس منة من حزب أو من جهات معينة لخداعه وجعله يلهث وراء السراب.

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