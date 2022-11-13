سعيد: هم يحرقون ونحن نزرع وتونس ستبقى خضراء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال تحوّله صباح اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، إلى جبل بوقرنين أين تولّى غرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية، أن الدولة قائمة والوطن سيبقى قائما بالرغم من كل العقبات التي تم وضعها.

وقال سعيد: « هم يحرقون ونحن نزرع وتونس ستبقى خضراء وستزداد اخضرارا مهما فعل من أشعل الحرائق قصدا بالرغم من الداء والأعداء وبالرغم من كل ما فعلوه وما يُدبرون لفعله.. سنواصل…والنار التي أشعلوها سيحترقون بألسنتها » .

وأكد سعيد أنه على كل جهة مسؤولة في تونس أن تقوم بدورها، متوجها للقضاة بقوله: « العبوا دوركم التاريخي لتطهير البلاد من المجرمين العابثين بالشعب وبمقدراته » .

من جهة أخرى، بين الرئيس أنه على الدولة ومؤسساتها أن تنظر إلى عدد من الترشحات التي تم التقدّم بها من قبل بعض الملاحقين من قبل العدالة، داعيا للكف عن التطاول على الدولة .

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