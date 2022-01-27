سعيد: هم يُريدون استشارة فيما بينهم ولو كان لهم رأي لما كُنَّا في هذا الوضع

تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال إشرافه على مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس، بعدم التردد مع أي كان في تطبيق القانون حينما يرى بعض المطار التي فيها تجاوز، مؤكدا أنه لن يترك لا الدولة ولا الشعب فريسة للوحوش أو الكواسر.

وأشار الرئيس إلى أنه لا دخل لأي كان في أي قرار أيّخذه، مستغربا ممن يتجرّأ ويتحدّث ويشتم ويثلب ثمّ يقول بعد ذلك إن الحرية مفقودة .

كما أبرز الرئيس بأن هناك من وضعوا عقبات كثيرة لإحباط الاستشارة الشعبية، مؤكدا أنهم يُريدون استشارة فيما بينهم ولوكان لهم رأي لما كانت تونس في هذا الوضع.

وقال الرئيس: « أعلم جيدا كيف تُوجه الدعوات وتتم تبرئة من تدل القرائن كلها على أنه متورط » .

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