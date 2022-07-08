سعيد: هناك أخطاء تسرّبت لمشروع الدستور وجب إصلاحها وتصويبها

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة متلفزة مساء اليوم الجمعة، عن تسرّب بعض الأخطاء لمشروع الدستور الذي تم نشره وجب إصلاحها وتصويبها، مبرزا بأن هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب.

وأشار الرئيس إلى أن هذا الأمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري و « توجد إمكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم » .

وقال الرئيس إن بعد تأويلات الدستور تنطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على احد، وفق تعبيره.

وأكد سعيد أن النص الذي سيُعرض لا تراجع فيه عن الاختيارات الأساسية ولا عن المبادئ الكبرى.

كلمات البحث :أخطاء;الدستور;سعيد