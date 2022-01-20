سعيد: هناك الآلاف من أراضي الدولة المهملة أو التي تحت حكم اللصوص

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه جمعه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الخميس، أن هناك آلاف الأراضي الدولية إما أنها مهملة وإما أنها تحت حكم اللصوص الذين يضعون النصوص، وفق تعبيره.

وبين الرئيس بأن هناك العديد من أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها وتم في كثير من المناسبات فتح ملفات بغاية التعتيم على الأملاك التي نُهبت من الدولة، كما تم في كثير من القضايا كان الهدف منها لا أن تسترجع الدولة عقاراتها ولكن الهدف هو تبرئة بعض الأشخاص وقسمة هذه الأملاك وكأنها غنيمة حرب، على حد قوله.

كما أكد الرئيس أن لديه علم بكثير من العقارات التي تم توزيعها على عدد من الأشخاص بناء على انتماءاتهم الحزبية وولائهم لهذا الطرف أو ذاك داخل السلطة .

وشدد الرئيس على أن الاستيلاء على أملاك الشعب التونسي هو ليس فقط سرقة بل هو نوع من الإرهاب المسلط على الشعب.

كما اعتبر رئيس الدولة أن الهدف ممن وضعوا نص الدستور هو ضرب الدولة التونسية ووضع مؤسسات في الظاهر مستقلة وفي الواقع هي توزيع جملة من مكاسب الشعب .

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