سعيد: هناك اليوم من يُعِدّ العدة كي لا تُرفع القمامة في مدينة تونس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الاثنين، أنه هناك من يُعدّون العُدّة في الخفاء كل يوم ويتلونون كل يوم بيوم ويتغير خطابهم بناء على المصالح.

وشدد الرئيس على أن هناك اليوم من يعُد العدة كي لا تُرتفع القمامة في مدينة تونس ويُحاول ضرب المرافق العمومية المرفق تلو المرفق، متعهدا بعدم تركهم يعبثون بالدولة التونسية بناء على القانون.

كما تعهد الرئيس بعدم ترك من أجرم في حق الشعب التونسي دون مسائلة قضائية وفي قضاء مستقل .

وقال الرئيس: » سنعمل كما بدأنا صامدين ثابتين مؤمنين بما أقدمنا عليه ولن نتراجع عما عاهدنا الله والشعب عليه » .

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