سعيد: هناك تحالفات بين خصماء الدهر فمن كان ليبراليا صار اليوم يساريا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، 27 جانفي 2022، أنّ هناك تحالفات لم يكن يتصور أحد أنها ستقع بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر ومن كان ليبراليا ويُعتبر رمزا لليمين صار اليوم يساريا أكثر من اليساريين.

وقال الرئيس إن هدف البعض ليس تحقيق أهداف الشعب ولكن الوصول للسلطة والسيطرة على مقدرات الشعب، مشيرا إلى أن الدستور لا يجب أن يتحول إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته، موضحا بأن الدستور يُوضع لتحقيق أهدافه لا أهداف من يتلوّنون كل يوم بلون بناء على تحالفات.

وأضاف الرئيس: « نحن نعمل وفق القانون ومن يدّعي خلاف ذلك فهو كاذب مفتري .. نعمل لتطهير البلاد ممن دنّسوها وليعلم الجميع أن السيادة للشعب يُمارسها وفق الدستور » .

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