سعيد: هناك تشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية التظاهرات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وذاكر البكوش، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

وتطرّق اللقاء إلى مسألة التشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية التظاهرات بسبب استعمال خارجي غير مرخّص وذلك منذ 20 جويلية الجاري.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن كل طرف سيتحمل المسؤولية أمام القانون، وأشار إلى أن هذا التشويش هو الأول من نوعه ليس بالبريء اطلاقا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس.

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