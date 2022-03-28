سعيد: هناك قوات ومؤسسات ستصدُ كلّ من يُريد القيام بعملية انقلابية أو الوصول للاقتتال الداخلي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي مساء اليوم الاثنين، أن هناك دولة وهناك قوانين ولا مجال للتطاول على الدولة أو التطاول على القوانين بتأويلات سخيفة.

واعتبر الرئيس أن ما حصل اليوم مما سُمي اجتماعا افتراضيا لمكتب البرلمان المُجمّد خارج قصر باردو هو غير قانوني لأن مكتب المجلس مجمد مع المجلس، مؤكدا وجود سوء نية ونية للانقلاب على الدستور، مشددا على أن هناك سيادة الدولة في الخارج وسيادة الشعب في الداخل.

وبين سعيد بأن الدولة التونسية ليست باللعبة أو دمية تحركها من الداخل والخارج، مشددا على أن مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الارساليات القصيرة يُوجهها من أراد توجيهها بل على القانون.

وقال سعيد: « من يُريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم السخيفة.. إن كانوا يعتقدون أن الدولة ضعيفة وأنه بإمكانهم إسقاطها وإسقاط نظامها بإرساليات قصيرة فهم يعيشون في أضغاث أحلام مريضة بالسلطة والتنكيل بالشعب بأي طريقة من الطرق » .

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