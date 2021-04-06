سعيد: هناك مؤامرة لضرب الدولة والمجتمع من الداخل وضرب المرافق العمومية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها إثر إحياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة اليوم الثلاثاء، أن هناك مؤامرة تُحاك لضرب الدولة من الداخل وضرب المجتمع من الداخل باستهداف القيم الإسلامية الحقيقية وضرب المرافق العمومية التي تم تأسيسها في السنوات الستين من تعليم وصحة ونقل .

وقال سعيد: « سنبقى صامدين ثابتين من أجل إعطاء كل مواطن تونسي الحق في العيش الكريم والحرية » .

وقال سعيد إن من يدعو إلى الحرية عليه أن يقبل بالنقد والرأي المخالف لا أن يُقالبه بالشتم والسب، مؤكدا أنه على من يريد أن يعطل سير دواليب الدولة تحمل المسؤولية كاملة .

وأضاف سعيد » لا تترقبوا مني أن أخالف القرآن الذي أقسمت على احترامه » .

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