سعيد: هناك متابعة مستمرة للعودة بالتونسيين بأوكرانيا في مسالك آمنة عبر بولونيا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن هناك متابعة مستمرة منذ فجر اليوم من قبل وزارة الشؤون الخارجية لإجلاء التونسيين الموجودين بأوكرانيا بعد أن بدأت العمليات العسكرية الروسية والعودة بهم في مسالك آمنة وبرية بالأساس عن طريق دولة بولونيا.

وأكد الرئيس أنّه ستتم الإحاطة بهؤلاء التونسيين بكل الوسائل، مبرزا بأن العمل جاري الآن على تحديد هذه المسالك وكيفية عودتهم إلى تونس أو بقائهم في بعض الدول المجاورة حتى تضع الحرب أوزارها .

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