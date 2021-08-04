سعيد: هناك من تسللوا ومن يُحاولون التسلل إلى الداخلية.. لا فرق بينهم وبين ابن سلول

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال زيارة أداها عشية اليوم الأربعاء، إلى وزارة الداخلية أن هناك من تسللوا في مرات عديدة ومن يُحاولون اليوم التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، مشددا على أنه لا فرق بينهم وبين ابن أبي سلول كبير منافقي يثرب، مشيرا إلى أنهم سيبقون في التسلل وسيبقون مع ابن سلول.

وشدد الرئيس على أنه سيتصدى لهؤلاء في إطار القانون، محذرا من أن أي محاولة للمس من وزارة الداخلية أو من ضربها من الداخل فستواجه بأقذر مما يتوقعون وعليهم أن يمتثلوا للقانون ولقرارات وزير الداخلية ولرئيس الدولة .

وقال الرئيس عمن أراد التسلل: « إن تهيأ له أنه حقق هدفا فلن يُحتسب الهدف وسيلفظه التاريخ وتونس » .

كما أشار الرئيس إلى أن هناك من عمدوا إلى تفتيت الدولة أو عملوا على محاولة تفتيتها.

كلمات البحث :ابن أبي سلول;الداخلية;سعيد