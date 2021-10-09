سعيد: هناك من ذهب إلى باريس لإفشال القمة الفرنكوفونية



أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي اليوم السبت، أن هناك من ذهب إلى باريس لإفشال القمة الفرنكوفونية، مشيرا إلى وجود من يستبطن فكرة الاستعمار من كل الدول الأخرى.

وبين الرئيس بأن أحدهم طلب صباح اليوم من الدول الأجنبية أن تتدخل، موضحا بأن هناك من يكذبون ويتآمرون على بلدهم من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة .

وعلّق الرئيس على تظاهرة الغد المناوئة لقراراته بقوله: « قالو سوف يكون غدًا يوم النفير الأعظم، بعد طواف القدوم وطواف الإفاضة حان وقف طواف الوداع.. يكفيهم من الرفث والنفاق والفسوق » ..

كما أكد الرئيس أن الأموال تُوزع اليوم وتُرتب الأوضاع حتى يُأتى بهم للتظاهرة التي يُريدون تنظيمها.

واعتبر سعيد أن يوم الأحد 3 أكتوبر الجاري كان يوم رجم الشياطين، متسائلا: « ألم يكفهم ما رأوه بأنفسهم كيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس بإمكانياتهم الفردية ؟ » .

وأكد رئيس الجمهورية أنه لا يقبل بأن تكون تونس تحت وصاية أي كان، مضيفا: « لدينا راجمات الصواريخ القانونية المعبرة عن الإرادة الشعبية.. وعلى القضاء أن يلعب دوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية » .

كلمات البحث :القمة الفرنكوفونية;باريس;سعيد