سعيد: هناك من يُرتبون للتدخل في قضايا تهم الأمن القومي وأموال الشعب

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أنّ هناك من مازالوا يُرتبون للتدخل في عدد من القضايا التي تهم الأمن القومي فضلا عن القضايا التي تهم أموال الشعب، معتبرا أن الحصانة القضائية ليست حصانة لتمكين أحد من الإفلات من القانون، ولكن يجب أن تُرفع عمن لا يستحقها.

وتعهد الرئيس بالتحدث في مناسبة قادمة بالاسم عمن يعتبرون القضاء جزءا من السلطة السياسية.

وشدد الرئيس على أنه ليس هناك أحد فوق القانون وأن الجميع سواسية مهما كانت مواقعهم، مشيرا إلى أن التونسيين يريدون تطهير البلاد ولا طريق إلى التطهير وتجسيده إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات .

وقال سعيد: « نحن نعمل ليلا نهارا على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي… سنواصل كما بدأنا وكما انطلقنا على نفس النهج بما يستجيب لمطالب التونسيين » .

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