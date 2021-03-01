سعيد: هناك من يُريد السطو على بعض الملفات والمؤيدات في عدد من المحاكم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 1 مارس 2021 بقصر قرطاج رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء تقديره الكبير ودعمه اللامحدود للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد.

كما جدّد الرئيس تأكيده على أهمية تحقيق استقلالية القضاء ودور القضاء المستقل في بناء دولة القانون.

وأكد سعيد أن هناك اليوم من يُريد أن يسطوا على بعض الملفات وبعض المؤيدات في عدد من المحاكم، مؤكدا أنه يُتابع متابعة مستمر حتى لا يفر من العدالة أي كان مهما كان موقعه وثروته، مشددا على أن الجميع متساوون أمام القانون.

وقال سعيد إن مآل عدد من القضايا اتلاف أو محاولات اتلاف ما يُثبت إدانة عدد من المتهمين، مستنكرا ما يقوم به البعض من ضغط مستمر ومن ترهيب للإفلات من العقاب .

وقال سعيد: « يُريدون أن يبثوا بعض الإشاعات والأكاذيب لإلهاء الرأي العام على القضايا الحقيقية، على غرار جرعات جاءت لرئاسة الجمهورية وهناك من تمتع بها، لكن كل ذلك كذب ممن احترف الكذب وهذه المسائل تولاها الأطباء وحدهم دون سواهم » .

وأضاف سعيد « اللقاحات التي نحن في حاجة لها اليوم ضد الكذب والافتراء لكن لا أعتقد أنها ستكون ناجعة، حيث لا يُصلح العقار ما أفسده الدهر » .

كلمات البحث :السطو;سعيد;محاكم