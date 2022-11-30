سعيد والدبيبة يتّفقان على فتح باب التعاون بشكل كامل بين تونس وليبيا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية « عبد الحميد الدبيبة بقصر قرطاج، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي « الصديق الكبير »، وبحضور رئيسة الوزراء « نجلاء بودن »، ووزير الخارجية « عثمان الجرندي » وعدد من الوزراء في البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الرئيس « قيس سعيد » رحب بزيارة حكومة الوحدة الوطنية لتونس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين.

وأضاف المكتب أن الدبيبة أكد خلال هذا اللقاء على أن هدف الزيارة هو لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.

وحسب المكتب فإن الجانبين اتفقا على ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين.

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