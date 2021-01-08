سعيد والمشيشي: الدولة واحدة ومؤسساتها تعمل وفق القانون وفي تكامل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الجمعة 8 جانفي 2021، بقصر قرطاج رئيس الحكومة هشام مشيشي.

ومثل اللقاء مناسبة لتبادل التهاني بحلول السنة الإدارية الجديدة، والتأكيد على أن الدولة واحدة ومؤسساتها تعمل وفق القانون وفي تكامل.

كما تم التباحث حول الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستوى الصحي، والتأكيد على ضرورة الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

كلمات البحث :المشيشي;دولة;سعيد