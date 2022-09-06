سعيد والمغزاوي يبحثان شروط نجاح الاستحقاق الانتخابي القادم



أعلنت حركة الشعب في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل اليوم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي

ووفقا للبلاغ، فقد تناول اللقاء الوضع الإقتصادي و الإجتماعي و سبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها كما تطرق الطرفان الى الإستحقاق الإنتخابي القادم و شروط نجاح هذه المحطة الوطنية الهامة التي تنهي الوضع الإستثنائي الناتج عن إجراءات 25 جويلية 2021 و تقطع مع المرحلة التي سبقتها.

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