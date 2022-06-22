سعيد وبودن يبحثان الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الإربعاء 22 جوان 2022، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وقد تناول هذا اللقاء عددا من المواضيع ذات العلاقة بالوضع العام بالبلاد وسير عدد من المرافق العمومية.

ومن بين المواضيع التي تم تناولها، بداية توجه حجيجنا الميامين إلى البقاع المقدسة وضرورة الإحاطة الشاملة بهم لأداء فريضة الحج في أفضل الظروف. كما تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من المسائل الأخرى ومن بينها خاصة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الفضاءات اللازمة لتخزين الحبوب على وجه الخصوص.

والى جانب القطاع الفلاحي، تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم في أحسن الظروف ويعامل الجميع على قدم المساواة والتصدي في هذا الإطار إلى كل محاولات الغش.

وعلى صعيد اخر، تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له حتى يصدع الشعب بموقفه بكل حرية ويكون له القول الفصل بعيدا عن كل المحاولات اليائسة للمغالطة والتشويه وتزوير الحقائق بل ولتزوير العقول وهو اخطر انواع التزوير على الإطلاق.

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