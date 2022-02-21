سعيد وبودن يتباحثان حول سبل التصدّي لسوء التصرّف وإهدار المال العام

اخر تحديث : 21/02/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد وبودن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
كما تم التركيز أيضا على التوازنات المالية بوجه عام، وعلى ضرورة إدخال إصلاحات جذرية والتصدّي لسوء التصرّف وإهدار المال العام في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الشعب التونسي.


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