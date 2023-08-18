سعيد وبوعسكر يبحثان الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير الهيئة المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب.

وتناول اللقاء، أيضا، الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم والدور الموكول للهيئة في فرض احترام القانون في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى تكون هذه الانتخابات تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية.

كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى مسألة شدّ الشغورات بمجلس الهيئة في أقرب الآجال ليتسنى لها اتخاذ القرارات كما ينصّ على ذلك القانون.

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