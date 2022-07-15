سعيد وتبون يتبادلان التهاني بمناسبة عودة عبور المسافرين بين البلدين

اخر تحديث : 15/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد وتبون

جرت، مساء اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عودة العبور العادي للأشخاص عبر الحدود البرية بين البلدين إثر القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الدولة إلى الجزائر.
وكانت هذه المكالمة فرصة جديدة للتأكيد على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين وعلى العزم المشترك على مزيد تطويرها.


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