سعيد وتبون يدعوان الى الاجتماع قصد فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين، حكومتي البلدين، للاجتماع على أعلى مستوى للنظر في سبل فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية في كلّ المجالات، وذلك عقب تشكيل الحكومة التونسية.

وأكدا الرئيسان تطابق وجهات النظر بخصوص جملة المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تباحثا حولها خلال جلسة المحادثات التى جمعتهما أمس الأحد في اطار زيارة الدولة التى أداها سعيد للجزائر.

كما عبّر الرئيسان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية استشراف آليات جديدة للعمل المشترك تستجيب لطموحات الشعبين التونسي والجزائري، وفق نص البلاغ.

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