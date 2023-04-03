سعيد يأذن بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 3 أفريل 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء نشاط الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالشروع في اجراءات تعيين سفير تونس بدمشق.

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