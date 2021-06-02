سعيد يأمر بنقل عدد من مصابي كورونا بسيدي بوزيد إلى المستشفيات العسكرية

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليماته للإدارة العامة للصحة العسكرية بالتكفّل بعدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا بولاية سيدي بوزيد ونقلهم إلى المستشفيات العسكرية بتونس وقابس وصفاقس، وذلك في إطار متابعته المستمرّة لتطوّر الوضع الصحّي العام ببلادنا في ظلّ تواصل تفشّي فيروس كوفيد-19.

وتجسيدا للاتفاق الحاصل بين رئيس الدولة والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناسبة اللقاء الذي جمعهما يوم 18 ماي 2021 بباريس، حلّت بتونس 3 وحدات لإنتاج الأوكسجين الطبي سيقع تركيزها بالمستشفيات الجهوية بكلّ من سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس.

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