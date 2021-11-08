سعيد يأمر وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة في صفاقس

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدّين، وزير الداخلية.

وخُصّص هذا الاجتماع للنظر في الوضع البيئي في تونس، وخاصة في مدينة صفاقس، حيث أمر الرئيس وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة بها بصفاقس.

واعتبر الرئيس أن مسألة النفايات في صفاقس فيه جانب مصطنع، مؤكدا أن من لفظهم التاريخ يبحثون عن القمامة والمزابل لأنهم في مزبلة التاريخ، وفق تعبيره.

وتم، في هذا الاجتماع، النظر في الحلول الآنية ومتوسطة المدى وكذلك في الحلول التي يجب اعتمادها في المستقبل.

وأكّد رئيس الدولة على أن هذا الوضع لا يُمكن أن يستمرّ، وعلى أن محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات صار معروفا لدى عامة الشعب.

وأمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس.

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