سعيد: يا أبناء شعبنا العظيم أبهرتم العالم كله وصححنا معا مسار الثورة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له بمناسبة ختم وإصدار دستور الجمهورية التونسية الجديد اليوم الأربعاء، أن شبابنا ثروة لا تنضب ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا ويساهم في التنمية الحقيقية في كافة المجالات وفي كل الجهات.

وشدد سعيد على أنه آن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها .

وقال سعيد : « يا أبناء شعبنا العظيم أبهرتم العالم كله من ديسمبر 2010 إلى تاريخ الاستفتاء الذي تم تنظيمه في الموعد المحدد.. بإمكانياتكم المحددة فتحتم آفاقا غير محدودة وصححنا معا مسار الثورة ومسار التاريخ » .

وأبرز سعيد بأن الطريق لم تكن معبدة بل كانت كل الأوضاع معقدة بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 فضلا عن جيوب الردة في كل مكان ممن يحنون إلى السيطرة على كل مرافق الدولة في كافة المستويات.

وأضاف سعيد: « تحديتم كل الصعاب بإمكانياتكم وإرادتكم التي لم ولن تنكسر أبدا وذللتم كل العقبات وواجهتهم كل المشككين والمتآمرين الذين يهابون سيادة الشعب » .

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