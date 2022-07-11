سعيد يبحث مع بودن الاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء

استقبل رئيس الجمهورية، ظهر اليوم الإثنين 11 جويلية 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء عديد المحاور أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.

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