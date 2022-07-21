سعيد يبحث مع وزير الداخلية الاستعدادات للاستفتاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 جويلية 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء مسألة الاستعدادات لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 حتى يصدع الشعب التونسي برأيه بحرية.

وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الداخلية تقديره لقوات الأمن الداخلي والحماية المدنية على دورهم في إطفاء الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة.

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