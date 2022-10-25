سعيد يبحث مع وزير الداخلية وضع مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، و مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني. وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وسير عمل مختلف الإدارات المركزية والجهوية والمحلية التابعة لوزارة الداخلية.

وركّز رئيس الدولة، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة التصدي لكل أشكال الجرائم في احترام كامل للقانون.

كما تم التطرق، بالخصوص، إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدّة الأخيرة وخلّفت فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجيس.

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى أن هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل لو تم القضاء على أسبابها، وأكد على أنه لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني بل يجب مقاربة هذه الظاهرة التي تذهب بآلاف الأرواح في عديد المناطق في العالم بالتعاون الدول التي يتوجه إليها المهاجرون لأن شبكات التسفير تتجاوز حدود دولة بعينها ولا بدّ من تضافر الجهود لا في المستوى الوطني فحسب بل أيضا على المستوى الدولي. وشدّد رئيس الجمهورية، في نفس السياق، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

وتناول الاجتماع، أيضا، مسألة وضع مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي حتى يتم تطبيق القانون في إطار يحفظ حقوق الجميع.

كلمات البحث :الداخلية;سعيد;قوات الأمن الداخلي