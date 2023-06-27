سعيد يتبادل التهاني مع تبون والسيسي بحلول عيد الأضحى

جرت ظهر اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك مبتهلين إلى الله تعالى أن يعيد هذا العيد على الشعبين الشقيقين وعلى الأمة الاسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركة.

كما جرت عصر اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .

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